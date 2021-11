Demon Slayer 2, il cliffhanger finale di Rengoku ha colpito molto i fan

Nella puntata 2x06 di Demon Slayer 2 è andato finalmente in scena lo scontro tra Rengoku e Akaza. La battaglia è animata superbamente dallo studio Ufotable, e mette in mostra tutte le splendide tecniche dei due combattenti.

Nel corso della puntata 2x06 di Demon Slayer 2 viene messa in mostra la splendida battaglia tra i veri protagonisti dell'arco narrativo del Treno Mugen. Vedere lo scontro tra Rengoku e Akaza è davvero una gioia per gli occhi, un'ottima chiusura di un arco narrativo coinvolgente ed emozionante, prima di passare a quello del distretto a luci rosse. Quest'ultimo ha, oltretutto, generato malcontento tra i genitori giapponesi, che non hanno fatto certo mancare le polemiche sugli yuukaku in Demon Slayer.

Nel finale della puntata, viene mostrato un brutale cliffhanger di Rengoku, che viene lasciato da Akaza in fin di vita dopo lo scontro. I fan che avevano visto il film Demon Slayer: Mugen Train sapevano già cosa li attendeva, ma nonostante ciò sono rimasti comunque straziati dalla figura di Rengoku insanguinato. La stessa impressione l'hanno avuta anche i fan che non hanno guardato il lungometraggio, con il problema di non poter conoscere il destino di Rengoku prima dell'uscita della puntata conclusiva di Demon Slayer 2, ovvero la 2x07.

L'attesa, in casi come questo, può essere davvero infinita. La decisione registica di utilizzare il cliffhanger è proprio per lasciare i fan sulle spine, in attesa di un finale di arco narrativo che promette di essere davvero esaltante.