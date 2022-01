Demon Slayer 2, come farà Tengen Uzui a sconfiggere Gyutaro?

La seconda stagione di Demon Slayer sta riservando diversi colpi di scena ai fan. In Demon Slayer 2x14 abbiamo assistito alla fine dello scontro tra Nezuko nella sua nuova forma e Daki, la presunta Sesta Luna Crescente, che viene però sconfitta con un colpo fulmineo da Tengen Uzui.

A sorpresa, da corpo di Daki esce fuori Gyutaro, spaventoso demone che condivide il corpo con lei. Egli è la vera Sesta Luna Crescente, e lo dimostra subito scagliando un potente attacco contro Tengen Uzui utilizzando il suo sangue. Gyutaro è infatti capace di controllare i suoi globuli rossi a piacimento, facendoli diventare taglienti lame da scagliare contro l'avversario di turno.

Il Pilastro del Suono, che deve anche proteggere Tanjiro e Nezuko in Demon Slayer 2x14, riesce a deviare i colpi del demone, subendo solo qualche piccola ferita. La grande incognita che si pone è come sconfiggere questo temibile doppio demone che si trova davanti. Il corpo di Daki e Gyutaro è infatti unico, e i due demoni differiscono grazie alla loro testa.

Proprio da questo dettaglio Tengen capisce che per sconfiggerli dovrà tagliare la testa di entrambi allo stesso tempo. Eliminando anche Daki, Gyutaro non avrebbe più modo di rigenerarsi e morirebbe definitivamente. Riuscirà il Pilastro del Suono in un compito così complicato? O avrà bisogno dell'aiuto di Tanjiro, Inosuke e Zenitsu per farcela?