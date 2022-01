Demon Slayer 2: Copertina e data di uscita del primo Blu-Ray della seconda stagione

La nuova puntata della seconda stagione di Demon Slayer continua l’Entertainment District Arc. Un messaggio di Ufotable svela inoltre la data di uscita in Giappone e la copertina del primo Blu-ray dedicato all’opera di Koyoharu Gotoge che contiene l’episodio d’esordio di questo arco narrativo.

Come sapete, la seconda stagione della serie incentrata sulle vicende di Tanjiro, Zenitsu e gli altri cacciatori di demoni ha ripreso le vicende del film Demon Slayer: The Infinity Train, lungometraggio che ha riscosso un notevole successo in Giappone, superando diversi record di incassi. Gli appassionati hanno quindi dovuto aspettare qualche settimana prima di vedere la continuazione delle avventure dei protagonisti dell’anime, che saranno impegnati in una nuova e difficile missione. Mentre è ancora in corso la programmazione regolare, l’account di Twitter @somoskdasai ha quindi condiviso sulla celebre piattaforma social un messaggio che rivela le prime informazioni riguardo la versione Blu-ray dell’anime.

Sembra infatti che il prossimo 23 febbraio sarà pubblicato in Giappone il primo cofanetto, che conterrà l’episodio numero otto, puntata che introduce il nuovo arco narrativo e il pilastro del suono Tengen Uzui. In calce alla notizia potete anche vedere la copertina del Blu-ray, che ritrae proprio Tengen in azione. Per ora non sappiamo se saranno pubblicati anche in Italia, nel frattempo ecco la nostra recensione dell'episodio 14 di Demon Slayer 2.