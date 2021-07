Demon Slayer 2, cosa accadrà nella nuova stagione subito dopo il Treno Mugen

Feriti, distrutti, sconsolati, i protagonisti di Demon Slayer escono a pezzi dopo gli eventi del film. Demon Slayer: il treno Mugen è stato toccante e ricco d'azione, ma lascerà i suoi strascichi nella storia. Cosa accadrà in Demon Slayer 2 ai protagonisti subito dopo gli eventi del lungometraggio?

La morte di Kyojuro Rengoku è stata un duro colpo per Tanjiro e per l'intera organizzazione dei cacciatori di demoni. Il protagonista si recherà alla residenza dei Rengoku per seguire le indicazioni lasciategli dall'ex pilastro della fiamma, sperando di trovare qualche informazione sul misterioso respiro di fuoco che ha imparato a usare negli ultimi tempi. L'accoglienza non sarà delle migliori a causa del padre di Rengoku, mentre il fratello minore Senjuro si metterà al servizio di Tanjiro.

Non c'è comunque molto tempo per riposare e, tra una missione e l'altra, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke incontreranno un nuovo pilastro dei cacciatori di demoni: Uzui Tengen. Quest'ultimo sta indagando su un quartiere a luci rosse dove potrebbe esserci un demone potente, forse una Kizuki. Per evitare di mettere in pericolo Aoi e le altre, Tanjiro e i protagonisti seguiranno Uzui dando così inizio al nuovo arco narrativo che sarà al centro di Demon Slayer 2.