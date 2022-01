Demon Slayer 2: cosa lega Tanjiro allo spadaccino dei flashback?

Demon Slayer 2 ha sollevato una curiosa connessione tra Tanjiro Kamado e un misterioso spadaccino con un flashback a sorpresa nell'ultimo episodio. Da quando la seconda stagione ha iniziato ad adattare l'Entertainment District Arc, i fan sono stati messi al corrente di diversi elementi molto importanti del passato.

Una delle principali rivelazioni è stata l'aggiunta dello stile di Respirazione più forte finora in Demon Slayer 2x08, la Respirazione del Sole, mentre l'anime già alludeva alla sua connessione con un misterioso spadaccino dai capelli rossi. Ora i fan si sono fatti un'idea migliore su chi possa essere questo spadaccino.

Mentre Tanjiro continua a combattere contro la minaccia delle Lune Crescenti, Daki, con il nuovo episodio, lo spadaccino inizia a tenere il passo con il suo sempre maggiore potere, spingendo il suo corpo oltre i suoi limiti fisici.

È un'impresa pericolosa per il giovane cacciatore di demoni, ma mentre si immerge sempre di più nella sua rabbia il corpo di Daki reagisce. Viene improvvisamente inondata di ricordi che non le appartengono, la serie crea così un'interessante connessione tra l'attuale Tanjiro e il potente spadaccino del passato.

Demon Slayer 2x13 porta Daki a un nuovo livello di potere mentre inizia a liberare la sua vera forma. Anche Tanjiro si spinge a un nuovo livello in questo episodio di Demon Slayer per tenere il passo dell'avversario, ma soprattutto perché è infuriato per il massacro dei civili attorno a lui.

Mentre l'ammazzademoni inveisce contro di lei per aver buttato via la vita in modo così sconsiderato, la mente di Daki comincia a lampeggiare tra questo sguardo di Tanjiro e il misterioso spadaccino del passato. Le cellule Muzan all'interno del suo corpo reagiscono e le mostrano questi ricordi mentre Tanjiro e questo spadaccino condividono la stessa forte rabbia e le stesse parole.

Questa connessione va molto più in profondità, dato che Tanjiro ha anche ottenuto più indizi in questo episodio di Demon Slayer sul presunto marchio sulla sua fronte che lo lega al potere della Respirazione del Sole (che anche lo spadaccino del flashback padroneggia). Possiamo aspettarci ancora molto sul legame che Tanjiro ha con questo spadaccino e possiamo immaginare che questo legame aumenti la compatibilità tra Tanjiro e la Respirazione del Sole.

Ma cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere ancora di più la connessione di Tanjiro con questo misterioso spadaccino del passato? Vi state chiedendo cosa questo potrà significare per l'uso da parte di Tanjiro dello stile della Respirazione del Sole? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.