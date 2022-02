Demon Slayer 2, cosa significa la cicatrice di Tanjiro?

Purtroppo Demon Slayer 2 si è già concluso dopo appena pochi episodi originali dal momento che la prima parte è stato un riadattamento del film sequel incentrato sulla Saga del Treno Fantasma. Ad ogni modo, l'anime proseguirà senza alcun dubbio visto il clamoroso successo riscosso dalla seconda stagione.

Ormai è passata più di una settimana da quando studio ufotable ufficializzò la stagione 3 di Demon Slayer che avrebbe proseguito la trama focalizzando le attenzioni su due nuovi pilastri, Tokito e Kanroji. Purtroppo, però, i nuovi episodi arriveranno solo nel 2023, motivo per cui abbiamo realizzato un breve speciale per aiutarvi a proseguire la trama direttamente col manga di Demon Slayer.

Uno dei colpi di scena finali ha comunque riguardato la mitica cicatrice di Tanjiro, la stessa che il protagonista aveva originariamente ricevuto salvando il fratello dalla caduta di un braciere. Già dalla prima stagione, in realtà, quella ferita si era trasformata in una sorta di simbolo andando completamente a celare i resti della cicatrice. Solo durante lo scontro con la Sesta Luna Crescente qualcosa è in realtà accaduto e quel simbolo particolare, per un momento, si è evoluto dando la carica a Tanjiro per mozzare la testa di Gyutaro. Sappiamo che la famiglia Kamado è davvero particolare e che cela indirettamente dei legami proprio con Muzan. Quei orecchini, infatti, scatenarono in Daki le cellule del demone progenitore quasi a risvegliare un certo ricordo. Inoltre, proprio come il padre, Tanjiro può utilizzare il Respiro del Sole, l'abilità originale dal quale tutte le altre si sono poi ramificate. Probabilmente conosceremo il suo significato con il proseguo della trama, ma alla luce della storia finora appare chiaro che quella non è una cicatrice o un semplice simbolo, bensì qualcosa di più importante e probabilmente cruciale per il futuro.

E voi, invece, cosa ne pensate di quel misterioso simbolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.