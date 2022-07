Demon Slayer 2: Daki vi lascerà senza fiato in questo cosplay di shuimiaoaqua

La seconda stagione di Demon Slayer ci ha dato modo di conoscere meglio i volti che si nascondono tra le fila delle Lune Crescenti, i demoni più forti al seguito di Muzan. L'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse, in particolare, si è incentrato sulla figura di Daki e su quella del fratello.

Sono passati ormai un paio di mesi dalla fine di Demon Slayer 2 che ha stupito critica e pubblico per le animazioni e per una trama intrigante. Per il seguito dovremo attendere ancora molto visto che studio ufotable ha programmato la stagione 3 per il 2023, giusto il tempo di dare al team abbastanza margine per lavorare bene alla produzione.

Ad ogni modo, nonostante il futuro dell'opera proietterà i protagonisti verso nuove sfide, la community non ha dimenticato i due villain della precedente saga, Gyutaro e Daki. Quest'ultima, in particolar modo, è stata molto apprezzata dai fan per via del suo eccentrico design, aspetto che la cosplayer shuimiaoaqua ha voluto omaggiare in un cosplay dedicato. L'artista in questione, che vanta oltre 280mila follower solo su Instagram, ha voluto dedicare proprio alla luna crescente una splendida interpretazione personale, la stessa che potete ammirare a dovere in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Daki, lo ritenete abbastanza fedele all'originale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.