Demon Slayer 2, Daki con i pantaloni: l'anime fortemente censurato in Cina

La seconda stagione di Demon Slayer è stata caratterizzata da aspettative alle stelle e da qualche polemica di troppo, in particolar modo quella inerente alla scollatura di Nezuko. In Cina questo problema è stato affrontato diversamente dal solito con pesanti modifiche nei riguardi dei personaggi femminili.

Qualche mese fa diventò virale l'adattamento di Maid Dragon in Cina, produzione televisiva fortemente censurata con alcune scelte artistiche discutibili. Tuttavia, una sorte del genere è toccata anche alla stagione 2 di Demon Slayer a cui non sono mancate critiche a diversi servizi streaming per le pesanti modifiche ai personaggi femminili.

Come potete notare voi stessi da alcuni sample allegati in calce alla notizia, in particolar modo i servizi in Cina hanno censurato le scollatura degli abbigliamenti o, ancora, l'outfit di Daki a cui sono stati aggiunti dei pantaloni. Non è la prima volta che nel Paese del Dragone si presentano situazioni del genere, basti ricordare che il governo ha varato una serie di iniziative come il ban ad anime violenti ed erotici.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo ennesimo fenomeno di censura ai danni di Demon Slayer?