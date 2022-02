Demon Slayer 2, Daki è stupenda nel cosplay dell'artista asiatica Azey

Siamo alle battute finali di Demon Slayer 2 e appena un episodio separa i fan dal finale della seconda stagione che ha puntato i riflettori sul Pilastro del Vento, Tengen Uzui, e sulla Sesta Luna Crescente. Per l'ultima puntata studio ufotable ha preparato una sorpresa, proprio come la cosplayer Azey.

Ormai è ufficiale: l'ultimo episodio, la 2x18 di Demon Slayer, avrà durata doppia con ben 45 minuti di trasmissione. Attualmente non si hanno informazioni se al termine della puntata lo studio ufotable annuncerà subito la stagione 3, come sembra probabile alla luce del successo del franchise, o se attenderà un paio di mesi per la conferma ufficiale.

Ad ogni modo, il supporto della community alla Saga del Quartiere a Luci Rosse è stato enorme, salvo il polverone innalzato dalla trasformazione di Nezuko, come dimostrano i numerosi cosplay che diversi artisti hanno dedicato alla saga. Uno di essi, a tal proposito, è firmato dalla modella cinese Azey, che vanta oltre 82mila follower solo su Instagram, che ha dedicato alla Sesta Luna Crescente, Daki, una realistica interpretazione personale che ha conquistato il web, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensato di questo lavoro di Azey, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.