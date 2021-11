Demon Slayer 2, debutta il nuovo video musicale di LiSA per la seconda stagione

Demon Slayer 2 si sta avvicinando alla fine della della trama del primo film del franchise, il Treno Mugen. L'adattamento anime creato da Ufotable sta per farci immergere finalmente in un nuovo arco narrativo, il Distretto a Luci Rosse, ma questo non impedisce la pubblicazione di un nuovo video musicale incentrato sulla locomotiva in fuga.

In Demon Slayer 2x05 abbiamo visto Tanjiro contro Enmu con il sorprendente aiuto di Inosuke e Zenitsu. Ci stiamo avvicinando in fretta al nuovo arco narrativo di Demon Slayer 2, concludendo il primo nei prossimi due episodi.

La cantante giapponese LiSA è stata una componente chiave nella creazione della colonna sonora per l'adattamento anime dell'avventurosa ricerca di vendetta da parte di Tanjiro e Nezuko verso il demone che ha stravolto le loro vite nella prima stagione.

La cantante ha creato la canzone "Gurenge" per la prima stagione di Demon Slayer che continua a battere record su record. Avendo avuto anche un ruolo fondamentale nella creazione dei brani per il film del Treno Mugen, non è certo una sorpresa vedere che LiSA è stata coinvolta anche per quest'ultima stagione. Il video musicale, "Shirogane", è ora disponibile per i fan.

LiSA ha postato l'ultimo video musicale sul suo account ufficiale di Youtube, dopo aver già frantumato una serie di record con i suoi vari brani sia per la serie anime di Demon Slayer che per il primo lungometraggio animato che si è rivelato il più redditizio mai uscito in tutto il mondo. Potete vedere il video all'inizio della notizia.