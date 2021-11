Demon Slayer 2, il Distretto a Luci Rosse in un nuovo trailer, ecco quando inizia

In queste ultime settimane, abbiamo rivissuto i migliori momenti dell'arco narrativo del Treno Mugen, riproposizione delle vicende narrate nel film Demon Slayer The Movie: il Treno Mugen. A partire da settimana prossima però potremo finalmente vedere un arco narrativo completamente inedito per Demon Slayer 2.

Negli scorsi minuti è stato pubblicato un nuovo teaser trailer di Demon Slayer 2, che potete osservare nel tweet in basso. All'inizio del trailer vediamo porte e pareti decorate con carpe e fiori per poi spostarci su una visuale più ampia di tutto il Distretto a Luci Rosse, protagonista del nuovo arco narrativo.

In seguito, come il primo trailer di Demon Slayer 2, ci mostra uno dei protagonisti del nuovo arco narrativo, il Pilastro del Suono, Uzui Tengen nella locandina ufficiale della serie. Il video poi ci mostra la solita geisha che abbiamo già visto, la regia poi si fa più frenetica, accompagnando il pilastro mentre corre.

Una serie di nuovi personaggi vengono mostrati, per la maggior parte femminili per infine arrivare ai nostri soliti protagonisti: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke. Il video si chiude con la data del primo episodio che sarà trasmesso il 5 dicembre 2021. Per l'occasione, la puntata sarà uno speciale di un'ora.

