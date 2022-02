Demon Slayer 2, quali sono le domande più scottanti dopo il finale di stagione?

L'arco dell'Entertainment District di Demon Slayer 2 si è concluso con una nota positiva. Non solo due Lune Crescenti sono state uccise per la prima volta da un secolo, ma il Pilastro che Tanjiro stava aiutando non è morto. Detto questo, ci sono ancora molte questioni lasciate in sospeso.

A quanto pare, Daki e Gyutaro non sono i primi demoni a portare il titolo di Sesta Luna Crescente in Demon Slayer. Quando erano sul punto di morire, sono stati spogliati della loro umanità da un demone di passaggio. Un primo piano sugli occhi di questo demone rivela che le sue pupille hanno la forma dei kanji per "Luna Crescente" (上弦 Jogen) e "Sesta" (陸 Roku).

Non solo questo personaggio è una nuova Luna, ma i fan si domandano in che posizione si trovi attualmente. Dato che era la Sesta Luna Crescente quando ha trasformato Daki e Gyutaro in demoni, è possibile che da allora sia stato deposto o promosso. Considerando il modo in cui Demon Slayer potrebbe introdurre futuri nemici, è probabile che sia la seconda. Se questo è vero, allora ci si può aspettare che Tanjiro e compagnia affrontino questo potente demone in un prossimo futuro.

Durante il combattimento con Tanjiro, Daki ha ricevuto una visione misteriosa: mentre il giovane la rimproverava per tutte le sue uccisioni e la distruzione che aveva causato, le ha "ricordato" un altro cacciatore di demoni. L'unico problema era che Daki non aveva mai incontrato questa persona misteriosa, quindi non avrebbe dovuto avere alcun ricordo di lui. Ha supposto che questi ricordi non fossero i suoi, ma quelli di Muzan.

Questo ha senso, dato che i demoni di grado superiore ricevono tutti copiose quantità di sangue da Muzan per acquisire il loro potere. Dato che Daki è un tutt'uno con Muzan in questo senso, è ragionevole supporre che condivida i suoi ricordi.

Chi sia questo uccisore di demoni, tuttavia, rimane un mistero. È probabile che sia una persona importante della vita di Muzan, se si è preoccupato di ricordarlo in questo modo. Qualunque cosa abbia fatto quest'uomo, scoprirlo dovrebbe essere un evento molto atteso nelle prossime stagioni di Demon Slayer.

L'apparizione del Pilastro del Serpente alla fine di Demon Slayer 2 è destinata a sollevare molte domande. Iguro Obanai arriva sulla scena e fa a Tengen il complimento più ambiguo che si possa immaginare: sottolinea ripetutamente quanto sia terribile che il suo compagno Pilastro sia finito nel suo attuale stato combattendo il "più debole" dei demoni di rango superiore.

Tornando più serio, rimprovera a Tengen di aver scelto di ritirarsi piuttosto che combattere fino al suo ultimo respiro. Questo valore del Pilastro del Serpente è anche accennato durante il processo di Tanjiro nella prima stagione. Iguro è anche sorpreso di scoprire che Tanjiro è sopravvissuto alla battaglia. Secondo Tengen, al Pilastro del Serpente potrebbe interessare particolarmente Tanjiro.

In ogni caso, la sua apparizione a sorpresa lascia gli spettatori a chiedersi chi sia, cosa voglia da Tanjiro, perché tenga i valori degli Ammazza Demoni in così alta considerazione e cosa ci faccia un serpente intorno al suo collo.

In ultimo vi lasciamo con le maggiori differenze tra manga e anime in Demon Slayer 2.