Demon Slayer 2, doppia durata per l'episodio finale del Distretto a Luci Rosse

Fuji Television ha modificato la programmazione per la trasmissione dell'anime di Demon Slayer 2, in particolare per la messa in onda dell'episodio finale prevista per il 13 febbraio in Giappone. L'episodio andrà incontro a una durata simile a quella della prima puntata del Distretto a Luci Rosse.

L'episodio sarà trasmesso in un blocco di 45 minuti (tra le 23:15 e le 24:00 di quel giorno), anche se non è stato confermato se questa estensione corrisponde a un contenuto della serie o a una trasmissione speciale esterna.

Demon Slayer: Entertainment District Arc sta andando in onda dal 5 dicembre in Giappone e si conferma con un totale di undici episodi (quasi dodici, visto che la prima è durata un'ora), mentre le piattaforme Crunchyroll e Funimation si occupano della sua distribuzione in Occidente.

Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) sta nuovamente dirigendo la serie presso gli studi di Ufotable (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu). Akira Matsushima (Maria-sama ga Miteru, Tales of Zestiria the X) si sta occupando del character design insieme a Miyuki Sato, Yoko Kajiyama e Mika Kikuchi, che hanno lavorato come character designer di supporto nella prima stagione e nel film.

Yuki Kajiura (Sword Art Online, Fate/Zero, Mahou Shoujo Madoka Magica) e Gou Shiina (Tales of Zestiria the X, Juuni Taisen, God Eater) sono responsabili della composizione della colonna sonora.

"Nel Giappone dell'era Taisho, Tanjiro Kamado è un ragazzo gentile e intelligente che vive con la sua famiglia sulle montagne. Tanjirou è diventato responsabile della sua famiglia dopo la morte del padre, facendo continui viaggi al villaggio ai piedi della montagna per vendere legna da ardere e carbone.

"Tuttavia, la sua vita cambia quando un giorno torna a casa dopo una notte fuori e scopre che la sua famiglia è stata uccisa da un demone. Tanjiro e sua sorella Nezuko sono gli unici sopravvissuti ora, ma lei è stata trasformata in un demone, anche se sorprendentemente mostra ancora emozioni e sembra avere un senso della ragione. Dopo un incontro con Giyuu Tomioka, un cacciatore di demoni, Tanjiro decide di diventare un cacciatore di demoni a sua volta per dare la caccia all'assassino della sua famiglia e trovare un modo per riportare Nezuko alla normalità."

In ultimo vi lasciamo con la magnifica figure a tema Demon Slayer 2 del Pilastro del Suono e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.