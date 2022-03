Demon Slayer 2 verrà doppiato? Una storia del doppiatore di Rengoku lancia l'indiscrezione

Con i diritti di alcuni anime che sono passati a Crunchyroll, in molti si sono chiesti se sarebbero arrivati altri doppiaggi in italiano. Demon Slayer è uno di quei progetti che, in passato, era tra le mani di Dynit che portò la serie doppiata. Non era quindi ben chiaro se Crunchyroll avrebbe permesso il doppiaggio di Demon Slayer 2.

Con la messa in onda ormai conclusa da diverse settimane, Demon Slayer 2 ha visto l'esaurirsi di tutti gli episodi animati da Ufotable. Ora che in Giappone la serie è conclusa, sembra muoversi qualcosa anche per una versione italiana, anche se per ora non c'è alcuna conferma in tal senso.

Il doppiatore Andrea la Greca, che tra i vari lavori ha anche dato la voce a Kyojuro Rengoku, ha postato una storia abbastanza eloquente su Instagram. Nella foto, il doppiatore ha inserito il tag di Demon Slayer e una foto di Rengoku Kyojuro, mentre al centro ha scritto "E si ridoppia uno dei miei personaggi preferiti", aggiungendo poi tanti spoiler e delle fiamme incandescenti che bruciano.

Dato che il film Demon Slayer Movie: Il Treno Mugen è già stato doppiato in italiano e proiettato nei nostri cinema, i nuovi doppiaggi di Rengoku possono riferirsi soltanto agli episodi della prima parte della stagione 2. Vedremo quindi Demon Slayer 2 completamente in italiano tra qualche mese? Non resta che attendere l'annuncio ufficiale per scoprirlo.