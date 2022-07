Demon Slayer 2, il doppiatore di Tanjiro ricorda la performance durante l'Hinokami Kagura

Nel finale di Demon Slayer 2 si è chiuso l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse. Proprio in esso Tanjiro ha sfoderato l'Hinokami Kagura, l'incredibile Respirazione del Sole che sembra calzare a pennello allo stile di combattimento del giovane. Il ragazzo, pur non padroneggiando la tecnica, è riuscito a mettere alle strette il demone Daki.

La Sesta Luna Crescente Daki, protagonista del cosplay di Shuimiaoaqua dedicato a Demon Slayer, non sarebbe riuscita a resistere all'Hinokami Kagura se Tanjiro avesse padroneggiato la tecnica, la quale ha messo a dura prova anche Natsuki Hanae, doppiatore giapponese di Tanjiro in Demon Slayer.



Hanae ha parlato della sua prima performance come doppiatore di Tajiro mentre utilizza l'Hinokami Kagura all'Anime Expo 2022. Egli ha dichiarato che prestare la voce a Tanjiro in quei momenti è stato complesso a causa dell'intensità da imporre al tono di voce, e al primo tentativo Hanae è rimasto letteralmente senza fiato. Il doppiatore è migliorato nella performance così come Tanjiro è riuscito man mano a padroneggiare la nuova respirazione. Nonostante ciò, Hanae ha dichiarato che doppiare Tanjiro mentre utilizza la Respirazione del Sole rimane per lui molto complicato anche dopo essersi "abituato".

La seconda stagione di Demon Slayer è disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano. Qualora non l'aveste fatto, vi consigliamo di guardarla per capire la complessità della performance di Natsuki Hanae nel doppiaggio di Tanjiro mentre utilizza l'Hinokami Kagura.

Vi lasciamo alla recensione di Demon Slayer 2.