Demon Slayer 2, il primo episodio è piaciuto ai fan? Le reaction su Twitter

Ma è piaciuto Demon Slayer 2x01 agli spettatori ? L'episodio su Crunchyroll è stato accolto favorevolmente: la maggior parte del fandom dell'anime sprizza gioia da tutti i pori per questo ritorno, mostrando le reaction su Twitter. Considerato il tempo e la parte che ha avuto Rengoku nella storia, in tanti sono contenti di vederlo nuovamente e con un racconto leggermente più allargato, anche se filler. In generale, la resa dell'episodio ha convinto anche se non è mancata nel corso del tempo qualche critica per la scelta di riproporre i contenuti del film invece di passare direttamente ai contenuti inediti.

