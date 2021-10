Demon Slayer 2: Il nuovo episodio rivela il sogno di Zenitsu

È già andata in onda la terza puntata di Demon Slayer 2, che ripropone le vicende viste nel lungometraggio che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. Una scena in particolare ha mostrato agli appassionati un sogno di Zenitsu.

Come sapete, Tanjiro e gli altri sono in pericolo dopo essere stati attaccati da un demone il cui potere gli permette di far addormentare le persone e influenzare i loro sogni. Nel corso della terza puntata di Demon Slayer, abbiamo visto uno dei desideri maggiori del protagonista, ma i numerosi fan hanno discusso in particolare del sogno di Zenitsu, il personaggio infatti è stato al centro di una scena più divertente rispetto a quella incentrata su Tanjiro: mentre dorme Zenitsu immagina di non essere più un cacciatore di demoni, ma si trova a passeggiare insieme a Nezuko, tornata umana. Per ora non sappiamo come farà Zenitsu a liberarsi del sogno indotto da Enmu, seguendo così l'esempio del protagonista della storia.

Come sapete, per ora le vicende della seconda stagione sono quelle già viste nel film dedicato a Demon Slayer, nelle prossime settimane andranno in onda anche gli episodi inediti della serie, incentrati sull'arco narrativo successivo a Mugen Train, nel frattempo ecco un cosplay dedicato ad un personaggio di Demon Slayer: si tratta di Kocho Shinobu.