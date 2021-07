Demon Slayer 2: un evento speciale di settembre conferma la data di uscita dell'anime?

Conclusa anche in Italia l'attesa per il film Demon Slayer: Il Treno Mugen, non resta altro che far partire l'hype per la seconda stagione dell'anime. Ufotable ha già annunciato da diverso tempo che sta lavorando ai nuovi episodi ma che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederli trasmessi in televisione e sui portali streaming ufficiali.

Ciononostante, abbiamo già un teaser trailer per Demon Slayer stagione 2 con tanto di locandina che confermano l'uscita nel 2021. Ormai le uniche date disponibili sono quelle di fine anno, ma non c'è ancora un'uscita certa. Ciononostante, è stato pianificato un nuovo evento per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che potrebbe fare proprio da apripista per l'anime.

L'account ufficiale dell'anime ha comunicato che sabato 25 settembre 2021 sarà trasmesso sull'emittente Fuji TV il film Demon Slayer: il treno Mugen, senza tagli di alcun tipo. Considerato che la pellicola è canonica per la storia, la produzione potrebbe volersi assicurare che tutti i fan possano seguire tranquillamente i nuovi episodi senza il rischio di perdersi alcuni collegamenti.

E proprio da questa scelta potrebbe nascere un'indicazione: la stagione autunnale comincerebbe la settimana successiva, e se Demon Slayer 2 esordisse in Giappone sabato 2 ottobre 2021? Soltanto i prossimi mesi ce lo diranno.