Demon Slayer 2, la fiammeggiante trasformazione di Tanjiro nel sogno

L'anime prosegue con gli eventi dell'arco narrativo del Treno Mugen, aggiungendo alcuni dettagli come il motivo per cui il treno era fermo all'inizio di Demon Slayer 2.

Nel secondo episodio, avevamo lasciato Tanjiro, insieme a Rengoku, Zenitsu e Inosuke, intrappolato in un sonno mortale a causa di Enmu, il demone del Treno Mugen. In questo episodio, avevamo visto solo un breve scorcio del sogno di Tanjiro ma già eravamo pronti al successivo straziante terzo episodio che non ha fatto altro che buttare altro sale sulla ferita.

Infatti, Demon Slayer 2 rincara la dose tra ritorni struggenti e lacrime d'addio. Ma prima di tutto questo, il nostro protagonista aveva bisogno di rendersi conto di trovarsi in un paradisiaco sogno e non nella cruda realtà. Fortunatamente, Nezuko si è svegliata nel mondo reale ed ora è in grado di agire in aiuto del proprio fratello.

Nezuko esce dalla propria scatola e trova Tanjiro e gli altri addormentati, quindi comincia a battere la testa contro il fratello, cercando di svegliarlo ma lui non risponde. La piccola demone insiste fino al punto che comincia a sanguinare dalla fronte. Questo fa scattare la sua abilità vampirica che, come abbiamo visto durante la saga dei demoni ragni nella prima stagione dell'anime, trasforma improvvisamente il suo sangue in fuoco con una grandissima esplosione.

La sorella prende fuoco nella realtà e altrettanto fa Tanjiro nel sogno. Attraverso un grande muro di fiamme, si ritrasforma nella sua attuale forma, poiché nel sogno aveva ancora l'aspetto che abbiamo visto nel primissimo episodio di Demon Slayer. Questa trasformazione è riuscita a dargli la forza di cui aveva bisogno per dire di nuovo addio alla sua famiglia e alla sua felicità e cercare di tornare a combattere il demone Enmu nel mondo reale.

Per salvarsi però, questo non basterà. In Demon Slayer 2x03 Tanjiro compie una brutale scelta per sopravvivere.