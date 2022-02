Demon Slayer 2: il finale introduce un'altra Luna Crescente, doppiata da Mamoru Miyano

Quando si pensa a Demon Slayer, la prima cosa che viene in mente sono i suoi protagonisti. Tanjiro, Nezuko e compagnia sono tutti dei beniamini, ma i loro poteri non sarebbero così amati se non ci fossero i cattivi a spingerli oltre i loro limiti. Le Lune Crescenti sono diventate sempre più protagoniste e adesso ne conosciamo un'altra.

Ieri, Demon Slayer 2 ha rilasciato il suo gran finale accolto con entusiasmo, e la seconda stagione si è chiusa con il botto grazie al team di Ufotable. Lo studio ha terminato il grande arco narrativo dedicato al Pilastro del Suono Tengen e ha concluso lo scontro con Gyutaro e Daki. Naturalmente, alcune anticipazioni sono state introdotte alla fine dell'episodio per entusiasmare il pubblico in vista della terza stagione, ed è per questo che uno dei cliffhanger ha introdotto la Luna Crescente, Douma.

Se avete letto il manga di Demon Slayer, conoscerete bene il nome di questo personaggio. Douma può essere inedito per l'anime, ma il demone fa parte delle Lune Crescenti, occupando una certa posizione di rilievo. Il demone macchiato di sangue fa la sua introduzione nel modo più terrificante in questa stagione, mostrando che la potenza di Daki e Gyutaro proviene direttamente da lui e le sue poche battute hanno confermato due cose.

La prima è che Douma è assolutamente terrificante. E la seconda è il suo doppiatore. Douma è doppiato dal celebre Mamoru Miyano. Se non conoscete il nome dell'attore, conoscerete sicuramente la sua voce. Il doppiatore è molto prolifico nell'industria degli anime ed è meglio conosciuto per aver doppiato Light in Death Note.

L'attore è anche la voce di Tamaki in Host Club: Amore in affitto, Rintaro in Steins;Gate, Chrollo in Hunter x Hunter, Tsukiyama in Tokyo Ghoul e molti altri. I precedenti lavori di Miyano lo rendono una scelta perfetta per la voce di Douma, quindi i fan sono entusiasti di questo casting. E ora, la loro attesa per la terza stagione è diventata insopportabile.

Cosa ne pensate di questo grande casting? Credete che Mamoru Miyano sia stata la scelta migliore per dare voce al demone? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.