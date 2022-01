Demon Slayer 2: la forma matura di Nezuko in un cosplay Body Paint

La tecnica Body Paint nel mondo del cosplay, per chi non la conoscesse, consiste nel "pitturare" il proprio corpo per dare l'impressione di indossare un costume. Una vera e propria tecnica illusoria che una talentuosa artista ha voluto sfruttare per omaggiare uno dei personaggi di Demon Slayer, Nezuko.

La questione delle curve della forma matura di Nezuko, innescata dalla trasformazione durante lo scontro con Daki, ha suscitato parecchie polemiche, alcune delle quali che hanno colpito anche la cosplayer Fegalvao.

Persino un insegnate è intervenuto sulla faccenda, alimentando ulteriormente la divisione della community. Eppure, in barba alla controversia attuale, l'artista spagnola conosciuta come Yaiza Pérez ha comunque voluto dedicato alla sorellina di Tanjiro, Nezuko, un cosplay nella sua forma matura. Tuttavia, la cosplayer ha spiccato di originalità realizzato un'interpretazione attraverso la tecnica del Body Paint, ovvero creando un costume disegnandolo sul proprio corpo. Il risultato finale, che tra l'altro potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole successo dal momento che in molti sono stati ingannati dall'incredibile resa del disegno.

Un vero e proprio colpo di genio quello di Yaiza Pérez che ha ricevuto moltissimi commenti di supporto. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay body paint di Nezuko in forma matura, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.