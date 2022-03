Demon Slayer 2, quanto è forte al momento Tanjiro dopo l'ultimo arco?

La seconda stagione di Demon Slayer è stato un successo su tutti i fronti con ascolti che hanno superato persino quelle delle olimpiadi invernali. Ad ogni modo, il protagonista è migliorato molto negli ultimi tempi, in particolar modo dopo il conflitto tra Rengoku e la Terza Luna Crescente.

La dipartita del Pilastro delle Fiamme, infatti, ha sottolineato l'incapacità di Tanjiro di poter anche solo provare a competere con demoni del calibro di Akaza che è riuscito a sconfiggere uno dei cacciatori più forti della serie. Tuttavia, dalla Saga del Treno Fantasma, il protagonista è migliorato ed è riuscito ad essere d'aiuto al Pilastro del Suono Tengen Uzui.

La sua crescita, in ogni caso, non è ancora sufficiente a renderlo competitivo con le Lune Crescenti, anzi, solo il power-up della cicatrice è stato in grado di risvegliare in Tanjiro un potenziale sufficientemente in grado da permettergli di decapitare Gyutaro. Se dovessimo fare un paragone, dunque, attualmente il protagonista è ai livelli delle Lune Calanti, quantomeno sul livello di Enmu. Se dovesse avere a che fare con una Luna Crescente da solo, infatti, probabilmente Tanjiro non riuscirebbe a portare a termine non più che una manciata di attacchi.

E voi, invece, siete d'accordo con le nostre riflessioni? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.