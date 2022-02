Demon Slayer 2: Gyutaro e Daki sono specchio di Tanjiro e Nezuko

Gran parte del finale di Demon Slayer 2 è stata dedicata alle storie degli antagonisti dell'arco narrativo dell'Entertainment District, Gyutaro e Daki. Due fratelli che si amano più di ogni altra cosa e non hanno nient'altro al di fuori dell'altra, le Seste Lune Crescenti sono oscure immagini speculari di Tanjiro e Nezuko.

L'unica vera differenza tra l'infanzia di Gyutaro e Daki e quella di Tanjiro e Nezuko è che i fratelli Kamado erano privilegiati e amati, mentre Gyutaro e Daki erano odiati e soli.

Come accade per la maggior parte dei demoni della serie, Gyutaro è stato sopraffatto dai ricordi del suo passato sull'orlo della morte. I demoni, per la maggior parte, non ricordano le loro vite umane finché non stanno per morire. Se c'è una cosa che Demon Slayer fa bene, è rendere i suoi demoni personaggi con cui empatizzare dopo che hanno commesso innumerevoli atrocità per poi finire le proprie vite.

L'infanzia di Gyutaro aiuta a fare un po' di luce sul perché fosse così fissato con l'enorme fascino di Tengen Uzui: il demone disprezza chiunque sia nato bello e amato. Come si scopre, il volto sfigurato e la pelle sfregiata di Gyutaro non sono il risultato del suo essere demone: è semplicemente nato così.

Daki, il cui nome umano era Ume, è invece nata bellissima ed è diventata un qualcosa che Gyutaro era orgoglioso di proteggere. E proprio come Tanjiro ha fatto con la sua famiglia, un giorno Gyutaro è tornato a casa e ha trovato il cadavere carbonizzato di Ume come ritorsione per aver ferito un cliente.

Tanjiro e Gyutaro hanno molto in comune: entrambi amano le loro sorelle e farebbero di tutto per proteggerle. Tanjiro, tuttavia, non ha ceduto alla sua rabbia come ha fatto Gyutaro. In tutta onestà, Gyutaro non ha propriamente scelto di diventare un demone nel suo dolore. Un misterioso demone, che sembra essere l'ex Sesta Luna Crescente di Demon Slayer, ha trovato Gyutaro e Daki e li ha trasformati lui stesso in demoni.

Naturalmente, Gyutaro avrebbe potuto scegliere questa strada a prescindere, dato che la prima cosa che ha fatto dopo aver trovato il corpo di Ume è stata quella di uccidere due persone, una delle quali non ha avuto parte nella morte della sorella.

Tanjiro è stato "fortunato" in quanto ha sviluppato un profondo odio verso il concetto di demoni in quanto è stato proprio un demone a uccidere la sua famiglia. Ma chissà cosa sarebbe diventato Tanjiro se fossero state delle persone a massacrare la sua famiglia? Tanjiro stesso ha notato che un passo sbagliato nel suo viaggio avrebbe potuto facilmente portarlo a diventare un demone per finire con la testa sotto la lama di un Demon Slayer.

Tanjiro odia i demoni per avergli portato via la sua famiglia, ma non prova gioia nel porre fine alle loro vite. Gyutaro, invece, si diverte a uccidere chiunque lo ostacoli.

Forse l'unica vera differenza tra i fratelli demoni e i fratelli Kamado è che Tanjiro e Nezuko sanno come amare gli altri, mentre Gyutaro e Ume sanno solo amarsi tra di loro. Anche se non è una scusa per le loro azioni, è comprensibile come Gyutaro e Daki siano diventati quello che sono diventati.

Tanjiro e Nezuko e Gyutaro e Daki sono tutti prodotti delle circostanze, e i loro ruoli nella serie avrebbero potuto facilmente essere invertiti se le loro rispettive infanzie fossero state anche solo leggermente diverse.

In ultimo vi ricordiamo che è stata annunciata la terza stagione di Demon Slayer e che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.