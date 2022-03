Demon Slayer 2: Gyutaro prende vita in questo realistico cosplay di un artista giapponese

L'intera seconda stagione di Demon Slayer, tolta la parentesi dei primi episodi atti a recuperare il film con protagonista Rengoku, ha focalizzato le sue attenzioni sulla figura di Uzui, il Pilastro del Suono, e sulla minaccia della Sesta Luna Crescente composta da Daki e Gyutaro.

Purtroppo la terza stagione dell'anime si farà attendere visto che il debutto dei nuovi episodi è programmato durante il corso del 2023, più precisamente alla stagione autunnale stando ai più recenti rumors in circolazione. Ad ogni modo, lo scontro con Daki e Gyutaro ha fornito interessanti spunti di riflessione dal momento che il protagonista, Tanjiro, ha rivisto nei due antagonisti la sua condizione familiare con Nezuko, anch'essa trasformata in demone.

Ed è proprio al potente Gyutaro che un cosplayer giapponese, un certo daruma, conosciuto su Instagram con i suoi oltre 415mila follower, ha dedicato la sua ultima interpretazione personale a tema Demon Slayer. La sua realistica interpretazione del villain è stata molto apprezzata in rete grazie all'incredibile fedeltà al personaggio originale e all'attenzione maniacale ai dettagli. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al suo lavoro in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di daruma, lo ritenete abbastanza simile a Gyutaro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.