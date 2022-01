Demon Slayer 2: Hinatsuru è una delle splendide mogli di Tengen in questo fedele cosplay

Il franchise di Demon Slayer è uno dei titoli attualmente più in voga nei riguardi dell'industria dell'animazione giapponese. Ufotable, infatti, sta riuscendo ad adatte nel migliore dei modi il manga di Koyoharu Gotouge attraverso un comparto tecnico visivamente appagante.

Lo scorso episodio ha incentrato i riflettori su Nezuko che è stata protagonista di un'emozionante battaglia contro la Luna Crescente. Ad ogni modo, merito del successo della saga è dovuto soprattutto alla sempre più imponente community legata al manga di Gotouge sensei che incrementa a ritmo vertiginoso e di pari passo alle affascinanti manifestazioni di creatività realizzate da parte degli appassionati.

Una di esse, a tal proposito, è firmata iitshina che ha dedicato proprio a Demon Slayer il suo ultimo cosplay, lo stesso che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. In particolare, l'artista ha realizzato un'interpretazione personale di Hinatsuru, una delle tre mogli di Tengen Uzui, il Pilastro del Suono.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di iitshina, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento qua sotto.