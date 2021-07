Demon Slayer, immagini e informazioni dall'Aniplex Festival: Stagione 2 rinviata?

Nel corso della giornata odierna in Giappone si è tenuto l'Aniplex Fest 2021, l'evento annuale organizzato dalla celebre azienda distributrice di anime, musica e videogiochi. Durante la lunga diretta streaming di circa sei ore c'è stato spazio anche per il panel di Demon Slayer, con la partecipazione di Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado) e Satoshi Hino (Kyojuro Rengoku).

Durante l'evento, i due doppiatori hanno ringraziato i fan per l'incredibile successo di Demon Slayer: Mugen Train, e visionato alcune clip con i commenti degli spettatori occidentali. Successivamente sono state mostrate alcune scene della pellicola doppiate in altre lingue, e Hanae e Hino hanno discusso circa la responsabilità di interpretare questi personaggi, e dell'inaspettato successo riscosso oltreoceano.

Una volta conclusa la prima parte, Aniplex ha mostrato in anteprima una breve clip con scene tratte dalla seconda stagione. Secondo quanto dichiarato da Natsuki Hanae l'anime è nel mezzo della produzione, quindi il team non ha potuto mostrare un trailer o rivelare la data d'uscita dei nuovi episodi. Molte scene e immagini mostrate sono riciclate dall'evento dell'Anime Japan dello scorso marzo, e oltretutto le animazioni sono ancora un po' grezze sotto alcuni aspetti, quindi molti fan hanno iniziato a speculare circa la possibilità di un rinvio.

Negli ultimi tempi MAPPA ha ricevuto molte critiche a causa della pessima situazione interna, con paghe ai minimi storici e un carico di lavoro eccessivo per gli animatori. Il governo giapponese sta osservando con attenzione la situazione, e considerando la popolarità di Ufotable e la mole di lavoro richiesta per produrre due cour di Demon Slayer, non è impossibile che lo studio abbia deciso di ritardare leggermente l'uscita.

La seconda stagione di Demon Slayer adatterà l'arco narrativo del quartiere a luci rosse, il cui nome ufficiale sarà "Entertainment District Arc". Per il momento l'uscita rimane attesa per il generico 2021, ma considerando lo stato dei lavori, non è da escludere la possibilità di un rinvio. Riceveremo maggiori informazioni questo autunno.