Demon Slayer 2: l'immenso potere del Demone che ha creato il terrore sul Treno Mugen

Lo straordinario successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta proseguendo grazie alla seconda stagione dell'anime, prodotta dallo studio Ufotable, che nonostante stia ripercorrendo quanto visto nella pellicola Mugen Train, ha riacceso l'interesse di molti grazie ad aggiunte e dettagli inediti mostrati nei primi episodi.

Prima di passare il testimone all'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse, infatti gli autori hanno deciso di ripercorrere in sette episodi gli eventi che hanno portato Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu a bordo del treno e a stringere un forte legame con il Pilastro delle Fiamme, Kyojuro Rengoku. Oltre all'introduzione del nuovo Hashira, nel corso delle prime puntate è stato presentato Enmu, il demone a cui lo stesso Muzan Kibutsuji ha donato un'enorme quantità di potere, rendendolo di fatto l'antagonista più pericoloso incontrato finora dai protagonisti.

Tanjiro sta cercando risposte riguardo la tecnica della respirazione del fuoco, che gli ha permesso di sconfiggere il più potente del clan dei ragni. Sfortunatamente nemmeno l'Hashira ha una risposta, ma poco dopo il loro incontro l'attenzione si sposta sulla nuova minaccia. I poteri di Enmu non si fermano alle normali capacità possedute dagli altri demoni, ma gli consentono di far cadere in un sonno estremamente profondo tutti i passeggeri del treno.

Enmu ha anche due giovani assistenti, che si rivelano effettivamente il suo asso nella manica. I due bambini sono infatti disposti ad uccidere chiunque affinché Enmu garantisca loro bei sogni per l'eternità. Un aspetto inquietante che dimostra ancora una volta come chiunque possiede un lato oscuro nell'universo creato da Koyoharu Gotoge.

