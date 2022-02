Demon Slayer 2, quanto tempo impiega ufotable a realizzare un episodio?

Demon Slayer 2 sta conquistando il pubblico di tutto il mondo grazie ad un comparto visivo straordinario ed animazioni al top. In molti stanno iniziando a domandarsi quanto tempo costi allo studio ufotable produrre puntate di questo tipo. Proviamo, dunque, a rispondere a questa curiosità.

Bisogna premettere immediatamente un elemento fondamentale, ovvero la mancanza di dati ufficiali in merito alla produzione di Demon Slayer 2. Pertanto, dunque, vi suggeriamo di cogliere queste informazioni con le dovute precauzioni in attesa di conoscere eventuali dettagli sicuramente più veritieri.

Ad ogni modo, la produzione di una serie animata, in questo di un adattamento di un manga concluso, richiede molto tempo e una lunga fase di pianificazione. Questo primo passaggio, che possiamo riassumere in tutte le sue componentistiche come "pre-produzione", è la fase più lunga e che precede la realizzazione in atto dei vari cut e che può durare anche un anno, persino di più per quanto riguarda i soggetti originali. Di norma, la media per produrre un episodio di un anime, quindi la fase 2 che consiste nella vera e propria composizione della puntata tra Key-Animation, montaggio e quant'altro, si aggira intorno ai 2 mesi. Nel caso della stagione 2 della trasposizione televisiva del manga di Koyoharu Gotouge, alla luce dell'elevato comparto artistico, potremmo azzardare tempi di realizzazione di più di 10 settimane quantomeno per gli episodi dello spessore artistico della 4x17 di Demon Slayer 2.

Secondo voi, invece, quanto tempo richiede a studio ufotable la produzione di una singola puntata? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.