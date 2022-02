Demon Slayer 2 è inarrestabile, battuti anche gli ascolti delle Olimpiadi invernali

Demon Slayer è inarrestabile quando si tratta di ascolti televisivi. Mentre il suo primo film ha distrutto record di incassi in tutto il mondo, l'anime ha continuato la sua corsa quando la seconda stagione è andata in onda alcuni mesi fa.

Ora che la serie si è conclusa (per ora), tutti gli occhi sono puntati sugli episodi finali della seconda stagione, e sembra che i suoi ultimi ascolti siano riusciti a conferirgli la medaglia d'oro, battendo anche le Olimpiadi Invernali.

La notizia arriva dal Giappone, dagli ultimi dati di Video Reacher Ltd. A quanto pare, il gruppo ha raccolto gli ascolti televisivi per la settimana in cui è andato in onda il penultimo episodio della seconda stagione di Demon Slayer. È stato qui che i fan hanno appreso che il grande episodio della stagione ha ottenuto 17,73 milioni di spettatori, più del 14% di spettatori complessivi. Questi totali sono stati presi nella prima settimana di rilascio dell'episodio e contano anche le proiezioni DVR.

Questa valutazione ha reso Demon Slayer 2x17 uno degli episodi più visti in TV quella settimana, e ha battuto una concorrenza agguerrita. Nemmeno le Olimpiadi con la cerimonia d'apertura hanno potuto raggiungere gli ascolti dell'episodio. Secondo i dati, 17,23 milioni si sono sintonizzati sulla cerimonia delle Olimpiadi con appena il 13,7% di spettatori.

Chiaramente, Demon Slayer è su un altro livello, e non può essere proprio battuto oltreoceano. I rapporti hanno confermato che l'anime è la terza serie più vista in Giappone in questo periodo, e ha battuto abbastanza record di vendite per dimostrarlo. Non solo le vendite delle stagioni dell'anime hanno spazzato via le aspettative, ma anche il suo recente film ha raggiunto un alto traguardo.

Dopo tutto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train è ora il film anime con i maggiori incassi a livello globale, quindi, di fatto, le Olimpiadi non hanno mai avuto una possibilità contro la seconda stagione dell'anime.

Cosa ne pensate di quest'ultimo record di Demon Slayer? Siete già in pari con l'anime? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.