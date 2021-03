Demon Slayer 2: un insider svela la data d'uscita della seconda stagione

Dopo mesi di rumors, tante voci di corridoio e un successo senza precedenti, Demon Slayer 2 è infine diventato realtà. Poco più di qualche settimana fa lo studio ufotable annunciava la seconda stagione dell'anime che sarebbe arrivata durante il corso del 2021, senza specificare tuttavia con l'esattezza in quale mese.

La nuova tranche di episodi, che proseguirà direttamente gli eventi tratti dal recente film, adatterà la "Saga del Quartiere a Luci Rosse", arco narrativo che ha già avuto modo di invocare una serie di polemiche da parte delle femministe e da diverse associazioni genitoriali, fenomeno che ha suscitato timori sulla produzione dell'anime. Ad ogni modo, allo stato attuale delle cose, non c'è alcun pericolo per l'attesissimo sequel.

Inoltre, qualche ora fa il noto insider Eslam, un volto conosciuto nel settore per aver anticipato diverse novità, ha svelato la data d'uscita di Demon Slayer 2. In risposta ad un utente, infatti, l'insider ha preannunciato il debutto dell'anime ad ottobre, ovvero nella stagione autunnale. Sembrerebbe inoltre che a breve, seppur senza specificare esattamente quando, ufotable rilascerà un nuovo trailer promozionale per annunciare la data d'uscita al grande pubblico.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche mese per conoscere la prossima avventura di Tanjiro insieme al Pilastro del Suono, Tengen. E voi, invece, che aspettative avete per Demon Slayer 2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.