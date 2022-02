Demon Slayer 2: le maggiori differenze tra manga e anime

Con la conclusione della stagione 2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha completato il suo adattamento dell'arco "Entertainment District" del manga. Gli 11 episodi - che includono due episodi estesi - sono riusciti a coprire 30 capitoli del manga senza rimuovere quasi nulla dal materiale di partenza.

Tuttavia, questo non significa che la seconda stagione del popolare anime sia stata un adattamento fedele al 100% dalla pagina allo schermo. Per i fan dell'anime, ecco le maggiori differenze tra anime e manga.

L'arma scelta da Tengen Uzui è un set di doppie lame Nichirin collegate da una catena che lui maneggia in modo simile ai nunchaku. Nel manga, una finestra di dialogo rivela che le spade di Tengen contengono un potere esplosivo che, fino a Gyutaro e Daki, non aveva lasciato scampo a nessuno.

L'anime non ha una voce narrante, quindi questa chicca è stata probabilmente esclusa per mancanza di un modo per comunicare realisticamente l'informazione. Tuttavia, questo potere esplosivo aiuta a spiegare perché la resa dei conti finale di Tengen e Gyutaro in Demon Slayer 2x17 è stata piena di continue esplosioni.

Ma la seconda stagione ha scelto anche di aggiungere contenuti per migliorare la storia. Nel manga e nell'anime, l'arco "Entertainment District" inizia quando Tanjiro torna da una missione alla Butterfly Mansion per trovare Tengen che ha preso Aoi e Naho.

Tuttavia, questa missione - una lotta a fianco di Nezuko contro un demone ragno - si svolge interamente fuori dalle pagine nel manga al contrario dell'anime. La missione in sé non aggiunge nulla di significativo alla serie, ma chi non ama un tag team in più tra i fratelli Kamado?

Inoltre, nel manga, Tengen e i ragazzi si dirigono direttamente alla Wisteria House una volta raggiunta Yoshiwara, sede del distretto dell'intrattenimento. Nell'anime, c'è prima una divertente scena di Inosuke e Zenitsu, con il Pilastro del Suono ridotto a babysitter esasperato che cerca di tenere a bada i ragazzini che si allontanano per esplorare (o, nel caso di Inosuke, fuggire da) la città.

L'ultima delle nuove scene dell'arco "Entertainment District" è il flashback di Tengen e delle sue mogli che visitano la tomba della famiglia Uzui in Demon Slayer 2x16. Questo flashback è esclusivo dell'anime e aiuta il pubblico a capire un po' meglio l'appariscente Pilastro e rende più chiaro che lui e le sue mogli si amano davvero.

Lo scontro finale dell'anime tra Tengen e Gyutaro è stato il combattimento più spettacolare finora per Demon Slayer. Tuttavia, la battaglia finale nel manga è stata molto più contenuta. Nel manga, una volta che Tengen padroneggia la sua Musical Score Technique, c'è solo una breve e relativamente piccola zuffa tra Tengen e Gyutaro prima che Tanjiro si inserisca per decapitare il demone. L'anime, d'altra parte, ha trasformato quella zuffa in uno scontro alla Dragon Ball Z, pieno di esplosioni, colpi ad alta velocità e distruzione.

Nel manga, il cadavere di Gyutaro ha sprigionato una raffica di Blood Sickles che non è neanche lontanamente paragonabile all'esplosione dell'anime, che ha raso al suolo quasi tutta la città - sarebbero morti tutti se Nezuko non fosse uscita dalla sua scatola e non avesse usato la sua Arte del Sangue Demoniaca per neutralizzare il veleno.

In ultimo vi lasciamo con il capitolo del manga da cui partire per continuare Demon Slayer e vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.