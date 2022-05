Demon Slayer 2: le mogli di Tengen censurate in Cina per l'eccessiva scollatura

Le trasmissioni in Cina di alcune produzioni animate tendono spesso a far discutere in rete e a creare veri e propri fenomeni virali. Anche Demon Slayer 2 è stato un importante protagonista di dibattiti all'interno della community, complice soprattutto la massiccia censura ai danni dei personaggi femminili.

Non è la prima volta che la stagione 2 di Demon Slayer fa discutere, basti pensare alla celebre scena di Daki con i pantaloni. Ma l'adattamento anime del manga di Koyoharu Gotoge non è un caso a sé stante dal momento che persino Maid Dragon è stato vittima di una pesante censura.

Alcune emittenti televisive in Cina, infatti, sono spesso costrette ad applicare sgradevoli filtri o a modificare addirittura le sequenze dell'anime per rispettare alcune politiche. Le tre mogli di Tengen, infatti, si sono trovate con un outfit completamente ridisegnato da parte della distribuzione cinese in modo tale da andare a censurare il più possibile la scollatura dei tre personaggi. Le modifiche in questione, che potete rintracciare in calce alla notizia insieme alla controparte originale, hanno suscitato non poca ilarità in rete.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa censura applicata ai personaggi femminili di Demon Slayer? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.