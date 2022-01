Demon Slayer 2 mostra uno dei migliori combattimenti di Tanjiro

Quando si parla di battaglie epiche, Demon Slayer è l'anime a cui si pensa per primo negli ultimi tempi. Anche con una sola stagione completa all'attivo, la serie ha stupito i fan più e più volte con le sue animazioni.

Questo è stato confermato in particolare al cinema quando Mugen Train ha fatto il suo debutto al cinema, e la seconda stagione ha promesso di essere all'altezza delle aspettative dei fan quando è uscita lo scorso anno. Ora, Tanjiro ha spinto sull'acceleratore per cercare di mantenere questa promessa.

Domenica è stato pubblicato il nuovo episodio dell'anime. Ed è stato in Demon Slayer 2x13 che i fan hanno visto Tanjiro continuare a contrastare una Daki potenziata nel bel mezzo del quartiere a luci rosse. Tuttavia, le cose sono sfuggite di mano rapidamente dopo che Daki ha massacrato decine di civili.

Questo particolare momento ha portato Tanjiro al limite, e la sua rabbia lo ha spinto a sbloccare un potere diverso da qualsiasi altro che abbiamo visto finora. Se avete visto il nuovo episodio di Demon Slayer, saprete che Tanjiro ha cercato di combattere Daki con rinnovato vigore dopo che lei ha massacrato i civili.

È persino in grado di usare l'Hinokami Kagura: Burning Bones, Summer Sun contro il demone mentre la sua rabbia alimentava la sua temperatura corporea. La mossa azzardata finisce per danneggiare gravemente Daki, e da lì in poi le cose si fanno solo più estreme.

Tutto lo sforzo di Tanjiro finisce per far sanguinare i suoi occhi, dandogli un aspetto veramente terrificante, accentuando la misteriosa cicatrice vista più volte in Demon Slayer. Lo spadaccino continua a usare la sua respirazione basata sul fuoco per annientare ogni singola fascia di Daki, ma non riesce a impartire il colpo finale. I danni che si stava autoinfliggendo Tanjiro arrivano al limite prima che possa dare il colpo di grazia a Daki, così tocca alla nuova forma di Nezuko intervenire in Demon Slayer 2x13.

Chiaramente, la seconda stagione di Demon Slayer è finalmente esplosa con questo combattimento, e Ufotable gli ha reso completa giustizia con le sue splendide animazioni. Da qui in poi, la seconda stagione promette di essere un'avventura frenetica, quindi i fan possono aspettarsi altri momenti di questo tipo.

Quindi, se pensavate che Tanjiro avesse raggiunto l'apice della stagione, dovrete proprio ricredervi. Cosa ne pensate di quest'ultima battaglia? La furia di Tanjiro in Demon Slayer 2x13 vi ha colto di sorpresa? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.