Demon Slayer 2, Nezuko mostra un nuovo straordinario potere sanguinario

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha mostrato una nuova capacità sorprendentemente sanguinaria per Nezuko Kamado nel nuovo episodio della serie. La seconda stagione dell'anime ha ormai raggiunto il punto di svolta dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse e con esso ha iniziato a scatenare tutto il nuovo potere di Nezuko.

Entrando in uno stato di berserk alla fine di Demon Slayer 2x13, Nezuko è passata attraverso una notevole trasformazione demoniaca che ha aumentato immediatamente la sua forza e la sua velocità. L'ultimo episodio mostra di più di questo potere, rivelando anche una nuova sorprendente abilità.

L'episodio precedente aveva fatto intendere che Nezuko poteva combattere al livello di demoni potenti come Daki grazie al suo nuovo stato di berserk, ma l'ultimo episodio della serie ha portato questo al livello successivo, quando ha iniziato a utilizzare alcune abilità che non conoscevamo. Reagendo d'istinto quando Daki la decapita a inizio episodio, Nezuko rapprende il suo sangue e riesce a tenere il suo corpo unito anche quando viene fatto a pezzi arto per arto.

Nell'episodio 7 di Demon Slayer 2 che introduce anche una nuova key visual, vediamo infatti Daki fare più volte a pezzi il corpo di Nezuko con le sue fasce taglienti. Questa sarebbe stata la fine per qualsiasi altro demone, ma Nezuko rivela di avere ancora il pieno controllo dei suoi arti tagliati.

Infatti, non solo riesce a tenere insieme tutti i pezzi tagliati del suo corpo grazie al sangue rappreso ma riesce anche a controllarli e a ricomporsi. Daki è anche interdetta dalla velocità di rigenerazione di Nezuko che sarebbe allo stesso livello di una Luna Crescente come Daki.

Sebbene questa abilità sia legata al sangue di Nezuko, non sembra sia una Blood Art come la capacità di infiammare il proprio sangue che abbiamo visto sia contro Rui che in questo episodio. Questo potrebbe significare che ci sono ancora molte abilità che Nezuko potrebbe avere a disposizione. Ma dato che per liberare queste abilità c'è bisogno di perdere totalmente il controllo di se stessa, probabilmente non sarà un potere che potrà usare in ogni combattimento.

Voi cosa ne pensate delle nuove abilità di Nezuko? E della sua trasformazione demoniaca in stato di berserk nell'ultimo episodio? Cosa ne pensate dell'introduzione del vero nemico di Demon Slayer: Entertainment District Arc? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo nei commenti. In ultimo vi lasciamo con uno splendido cosplay a tema Demon Slayer 2 di Nezuko e vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.