Demon Slayer 2, l'opening in testa alla Billboard Japan Hot 100 per 7 settimane

Nonostante sia passato quasi un mese dal termine della seconda stagione di Demon Slayer, la serie continua a far registrare dei record. L'ultima puntata, ovvero Demon Slayer 2x18, ha chiuso in maniera agrodolce l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, dove abbiamo visto i protagonisti combattere contro demoni dai poteri incredibili.

La canzone dell'opening di Demon Slayer 2 Zankyou Sanga ha superato 90 milioni di ascolti recentemente, e gli Aimer, autori del brano, sono stati molto soddisfatti del traguardo raggiunto. La loro musica accompagna incredibilmente le animazioni di studio Ufotable, che aprono ogni episodio dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse.

Zankyou Sanga non vuole fermarsi, e ha appena stabilito un altro record: è infatti in testa alla Billboard Japan Hot 100 da 7 settimane consecutive. Soltanto un altro brano era stato per così tanto tempo in testa alla classifica Billboard giapponese, e il singolo degli Aimer sembra intenzionato ad arrivare alle 8 settimane consecutive in testa alla classifica.

Un risultato incredibile, se pensiamo che sia la canzone di opening di Demon Slayer 2 - Entertainment District Arc. Sappiamo bene quanto l'opera di Koyoharu Gotouge sia popolare in Giappone, ma bisogna fare dei grandissimi complimenti agli Aimer, che con la loro Zankyou Sanga hanno creato una vera e propria hit musicale.