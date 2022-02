Demon Slayer 2: l'opening 'Zankyou Sanka' raggiunge oltre 90 milioni di ascolti

La nuova canzone di Aimer "Zankyou Sanka", l'opening di Demon Slayer 2, ha raggiunto la vetta della classifica settimanale di streaming di Oricon per la sesta volta dalla sua uscita digitale il 6 dicembre dello scorso anno. Non è l'unico record battuto dalla serie di recente, Demon Slayer 2 ha battuto anche le Olimpiadi Invernali.

Tra il 14 e il 20 febbraio, è stata riprodotta 10.060.949 volte, segnando la terza settimana consecutiva in cui la canzone è rimasta in cima alla classifica. Aimer è l'ottavo artista o gruppo a registrare più di 10 milioni di riproduzioni via streaming in una sola settimana da quando Oricon ha iniziato a pubblicare le sue classifiche nel 2018 (gli altri artisti comprendono LiSA, BTS, NiziU, YOASOBI, Yuuri, Ado e BE:FIRST).

È anche la quarta cantante solista a raggiungere questo risultato. La canzone è stata trasmessa in streaming un totale di 90.896.379 volte dalla sua uscita il 6 dicembre al 20 febbraio. La canzone è anche tornata in cima alla classifica settimanale dei singoli digitali di Oricon dopo due settimane, registrando 24.877 download nella settimana più recente.

È la sesta volta che la canzone è in cima alla classifica dal suo rilascio il 6 dicembre, e la sua undicesima settimana consecutiva come uno dei primi tre singoli digitali. La canzone è stata scaricata 354.230 volte a partire dal 20 febbraio.

"La devastazione dell'incidente del Mugen Train pesa ancora molto sui membri del Corpo dei Cacciatori di Demoni. Anche se è stato dato loro tempo per riprendersi, la vita deve continuare, perché i demoni non dormono mai: una bestia feroce sta terrorizzando le affascinanti seduttrici del Distretto a Luci Rosse di Yoshiwara. Il Pilastro del Suono, Tengen Uzui, e le sue tre mogli si stanno occupando del caso. Tuttavia, quando ben presto perde il contatto con le sue mogli, Tengen teme il peggio e arruola l'aiuto di Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira per infiltrarsi nelle case più importanti del distretto e rintracciare il potente demone di rango superiore."

In ultimo vi lasciamo con le domande più scottanti che Demon Slayer 2 ha lasciato con il finale di stagione e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.