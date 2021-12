Demon Slayer 2, gli orecchini di Tanjiro sono più importanti di quanto pensiamo

La seconda stagione ha passato le prime settimane della messa in onda, rivivendo gli eventi dell'arco narrativo del film Demon Slayer: il Treno Mugen disponibile su Prime Video, ma con l'ultimo episodio si è finalmente spostato oltre, verso il prossimo arco narrativo di Demon Slayer: il Distretto a Luci Rosse.

Questo significa che Tanjiro (e i fan) possono finalmente esplorare le conseguenze immediate della lotta sul treno, e così lo spadaccino ha cercato la famiglia di Kyojuro Rengoku, dopo il suggerimento che quest'ultimo gli ha fornito per scoprire di più sull'Hinokami Kagura.

Scopriamo che gli orecchini di Tanjiro hanno una connotazione molto più importante di quanto anche lui fosse a conoscenza dopo aver incontrato il padre di Kyojuro. Appena incontra Tanjiro, Shinjuro Rengoku rivolge una rapida occhiata ai suoi orecchini ed esplode di rabbia e inizia a rimproverarlo.

Il vecchio Pilastro credeva che Tanjiro li stesse in un qualche modo ridicolizzando poiché quest'ultimo sembra non conoscere la Respirazione del Sole al quale gli orecchini sembrano strettamente legati. La Respirazione del Sole citata in Demon Slayer 2x08 è lo stile di respirazione più forte da cui si sono diramati tutti gli altri stili.

Questo primo episodio dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse di Demon Slayer ha gettato Tanjiro in un vortice di emozioni, soprattutto quando arriva a casa Rengoku per comunicare gli ultimi desideri di Kyojuro e viene improvvisamente attaccato da Shinjuro.

La rabbia di Shinjuro deriva dal fatto che c'è un antico stile di respirazione che tutti gli altri stili (incluso il proprio) avevano preso come base per poi svilupparsi. Ma tutto è iniziato da uno sguardo che Shinjuro aveva dato agli orecchini di Tanjiro. Questo implica che la famiglia Kamado è molto più immersa nel mondo dei Demon Slayer di quanto Tanjiro sospettasse.

Tanjiro aveva da sempre presupposto che la sua famiglia non facesse altro che vendere carbone, ma ora con l'indizio dei suoi orecchini e questa importante rivelazione sulla Respirazione del Sole, il mistero dell'uso da parte di suo padre dell'Hinokami Kagura è ancora più intrigante di prima.

Sembra ci sia molto di più dietro a questo mistero e probabilmente continuerà a intrigarci per molto tempo durante i prossimi episodi di Demon Slayer 2. Ma cosa ne pensate? Come vi siete sentiti a riguardo della misteriosa rivelazione della Respirazione del Sole?

Siete curiosi di vedere come si lega alla famiglia e agli orecchini di Tanjiro? Cosa sperate di vedere nel resto dell'arco del Distretto a Luci Rosse? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.