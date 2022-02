Demon Slayer 2, quel parallelismo tra l'ultimo e il primo episodio

La corsa di Demon Slayer 2, purtroppo, non è stata così lunga come i fan si auguravano e dopo appena 18 episodi, di cui 1/3 parte del recupero del film incentrato sulla figura di Rengoku, la seconda stagione si è conclusa. Tuttavia, l'attesissimo seguito ha di certo soddisfatto le aspettative del pubblico.

Non c'era da stupirsi che studio ufotable annunciasse in fretta e furia la stagione 3 di Demon Slayer che purtroppo si farà attendere dal momento che è prevista durante il corso del 2023. Ad ogni modo, l'ultimo episodio andato in onda ha mostrato al pubblico la nuova Luna Crescente, Douma.

L'ex sesta Luna, infatti, fu colui che trasformò in demoni Gyutaro e Daki, scena che ufotable adatta con un palese riferimento alla prima puntata dell'anime. Lo studio, e così l'autrice del manga originale, intende far riflettere gli spettatori su quello che sarebbe accaduto a Tanjiro e Nezuko se invece di Tomioka avessero incontrato uno spietato demone fedele a Muzan. Sia Gyutaro che Tanjiro si trovarono entrambi nel peggior momento della loro vita, disperati e senza alcun piano in mente, e solo l'apparizione di Douma e Giyu permise loro di cambiare il destino. Certo, se la Sesta Luna Crescente avrebbe ripreso la stessa decisione di diventare un demone, dall'altra Tanjiro avrebbe compiuto l'esatta stessa decisione di diventare un cacciatore, sintomo che entrambi sono l'uno lo specchio dell'altro ma a parti invertite. Ecco perché negli ultimi istanti tra i due fratelli, Tanjiro decide di intervenire e impedire a Gyutaro di esprimere quelle parole che di certo avrebbero ferito la sorella, ormai anch'essa prossima alla morte.

