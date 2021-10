Demon Slayer 2, partenza col botto: gli esorbitanti numeri del primo episodio

Che Demon Slayer fosse un fenomeno dell'industria giapponese a prescindere dai media lo si era già capito da tempo. Tra merchandising di vario genere, DVD, manga e tanto altro ancora, Demon Slayer ha un valore di svariati miliardi di euro e con la seconda stagione questo numero inevitabilmente aumenterà ancora e ancora.

Il primo episodio di Demon Slayer è stato apprezzato dai fan nonostante la sua natura prevalentemente filler, mettendo al centro Rengoku Kyojuro, pilastro della fiamma e uno dei protagonisti indiscussi del film Il Treno Mugen. Se in rete il pubblico occidentale ha apprezzato molto, dimostrandolo su Twitter e tutti gli altri social, adesso si ha la conferma che anche in Giappone il primo episodio ha fatto il botto di spettatori.

Prendendo in considerazione esclusivamente gli anime, il primo episodio di Demon Slayer è stato il più visto della settimana scorsa. Il debutto ha visto il 10% di share che l'ha fatto posizionare sopra un'icona leggendaria come Sazae-san, Detective Conan e altri anime molto guardati dal pubblico nipponico. Una conferma di questo straordinario successo che potrebbe continuare a monopolizzare posizioni nel corso della trasmissione di quest'anno e del prossimo, in particolare quando inizieranno gli avvenimenti ancora inediti della serie a partire da dicembre.