Demon Slayer 2, tutte le particolarità della Sesta Luna Crescente

L'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse di Demon Slayer 2 ha introdotto i demoni Gyutaro e Daki, che formano la Sesta Luna Crescente. Inizialmente, soltanto Daki si palesa a Tanjiro, e con le taglienti fasce del suo kimono riesce a mettere in seria difficoltà il giovane ammazzademoni, che viene salvato da sua sorella Nezuko.

Successivamente, in loro aiuto accorre Tengen Uzui, che sconfigge Daki con una semplicità disarmante. Ecco però che in Demon Slayer 2x14 dal corpo della demone spunta fuori Gyutaro, metà più forte della Sesta Luna Crescente. Egli è dotato di un'incredibile capacità: può infatti controllare il suo sangue e scagliarlo contro l'avversario sotto forma di lame taglienti. Gyutaro può inoltre passare delle parti del suo corpo alla sorella, facendo in modo di essere sempre con lei. Il parallelismo con Tanjiro e Nezuko è evidente, e in Demon Slayer 2x17 Gyutaro si confronterà con il giovane ammazzademoni riguardo proprio al rapporto con la sorella.

Le due metà della Sesta Luna Crescente, nel corso degli ultimi episodi, hanno dato luogo a scontri incredibili. Gyutaro ha tagliato una mano a Tengen Uzui, mentre la sola Daki è stata capace di tener testa a Tanjiro, Inosuke e Zenitsu per molto tempo. Per sconfiggerli definitivamente, i protagonisti hanno dovuto tagliare simultaneamente le teste dei demoni. Questo è infatti l'unico modo per scongiurare la doppia minaccia della Sesta Luna Crescente.

Zenitsu e Inosuke si sono occupati della testa di Daki in Demon Slayer 2x17, mentre Tanjiro e Uzui hanno collaborato per sconfiggere Gyutaro, riportando però diverse ferite. Non sappiamo quale sarà il loro destino nei prossimi episodi, ma le capacità demoniache dei fratelli della Sesta Luna Crescente si sono sposate alla perfezione con le animazioni di studio Ufotable, che ci ha regalato scontri epici ed emozionanti. Chissà in che altri modi ci stupiranno nelle prossime stagioni...