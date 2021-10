Demon Slayer 2: perché il Treno Mugen era fermo? La risposta nel primo episodio

La seconda stagione di Demon Slayer è arrivata e con essa, i fan dell'anime hanno ricevuto un nuovo retroscena sul Pilastro della Fiamma, Rengoku, prima della sua salita a bordo sul demoniaco Treno Mugen, che cambierà la sua vita per sempre.

Prima che Rengoku e Tanjiro e i suoi amici potessero salire sulla locomotiva, la serie anime ha voluto spiegare perché il treno non stava funzionando. Infatti, lo spadaccino delle fiamme è stato inizialmente mandato in missione per eliminare un demone che stava terrorizzando il villaggio dove il treno stava facendo sosta.

Prima che la seconda stagione iniziasse il racconto degli eventi del primo film, Demon Slayer: il Treno Mugen, gli sceneggiatori hanno colto l'occasione per dare ai fan un nuovo retroscena su Rengoku mentre cerca di salvare il villaggio minacciato dal presunto demone.

Scopriamo nel primo episodio della seconda stagione che il Treno Mugen non era fuori servizio a causa di problemi tecnici, ma è stato bloccato proprio a causa delle numerose sparizioni che avevano già iniziato a verificarsi a causa del demone del villaggio. In seguito alla sconfitta di quest'ultimo, la locomotiva è quindi pronta a lasciare ancora una volta la stazione.

Anche Rengoku è pronto a salire a bordo, insieme a Tanjiro e ai suoi alleati mandati ad aiutare il Pilastro della Fiamma. Come i fan che hanno già visto il film sanno, il treno è sotto minaccia di Enmu, un demone di alto livello inviato per uccidere gli Ammazza Demoni, che però è riuscito a legarsi al treno stesso.

La strategia di Enmu rivelata nel terzo episodio di Demon Slayer 2 è quella di addormentare i passeggeri e mangiare le vittime a suo piacimento, ma con Rengoku e Tanjiro a bordo sembra che potrebbe avere dei seri problemi.

L'arco del Treno Mugen nella serie anime televisiva durerà fino a dicembre e a quel punto inizierà il nuovo arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, che seguirà immediatamente gli eventi del film che hanno cambiato le fondamenta degli Ammazza Demoni.

Vi ricordiamo che l'uscita del 4° episodio di Demon Slayer 2 è stata posticipata di una settimana.