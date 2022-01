Demon Slayer 2: la polemica sulla scollatura di Nezuko nel nostro video recap

Un'opera così popolare come Demon Slayer è spesso soggetta all'occhio del ciclone da parte del pubblico a cui basta un nulla per innescare l'ennesima polveriera. L'ultima polemica, infatti, è stata scatenata dalla trasformazione di Nezuko che ha spezzato in due la community.

La sessualizzazione di Nezuko, o almeno questa è l'accusa che alcuni fan imputano alla stagione 2 di Demon Slayer, si è presentata con la trasformazione della sorellina di Tanjiro che si è vista aumentare, oltre ad i suoi poteri demoniaci, anche le curve del suo corpo. In molti, tra cui anche alcuni siti giapponesi, sono intervenuti in difesa della faccenda, tuttavia una parte degli spettatori continua a non aver apprezzato quest'operazione di ingigantimento delle curve di Nezuko.

Ad ogni modo, qualora vi siate persi la polemica, abbiamo creato per voi un breve video recap sul nostro canale YouTube di Everyeye Plus accessibile tramite il link in apertura alla notizia. Prima di rimandarvi al video in questione, avete già dato un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 14 di Demon Slayer 2?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa polemica, da che parte state? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nell'apposito box riservato ai commenti.