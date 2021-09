Demon Slayer 2, il produttore avvisa: non ci saranno censure o cambi

La prima stagione di Demon Slayer si è conclusa nel migliore dei modi. La storia ha poi visto un proseguimento con il successo di Demon Slayer: il treno Mugen, da pochi giorni arrivato anche in Italia. E a breve sarà il turno della stagione 2 di Demon Slayer che ha già scatenato polemiche.

Tra alcuni gruppi femministi e di associazioni di genitori giapponesi si parlava di imporre censure a Demon Slayer 2. Il motivo? La prossima fase della storia si terrà in un quartiere a luci rosse, tra geisha, oiran e prostituzione di vari tipi del Giappone di inizio novecento. Una situazione che sembrava potesse essere risolta con qualche censura, ma la produzione avvisa che non sarà questo il caso.

Yuriko Nakamura, manager di Fuji TV, ha avvisato che Demon Slayer stagione 2 sarà trasmesso alle 23:15 secondo il fuso orario giapponese e che arriverà regolarmente il prossimo ottobre. In aggiunta però è stato dichiarato che l'anime sarà sottoposto al classico processo di revisione, ma che in generale c'è l'intenzione di trasmettere Demon Slayer senza modifiche o censure. Proprio l'orario di trasmissione è stato studiato in modo tale da consentire meno problemi possibili, e Fuji TV ha deciso di agire in questo modo grazie al grande responso del pubblico.

Potrebbe esserci quindi qualche cambio minore, ma la sostanza principale di Demon Slayer 2 non cambierà.