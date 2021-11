Demon Slayer 2, quante puntate durerà il remake del Treno Mugen?

La prima stagione del 2019 che infiammò il pubblico ha visto un sequel in versione cinematografica. Demon Slayer: Il Treno Mugen ha colpito anche in questo formato inedito, regalando allo studio Ufotable il primo posto di sempre al botteghino giapponese. Ora però c'è da concentrarsi su Demon Slayer 2.

A sorpresa, la produzione ha deciso di ripercorrere la storia del Treno Mugen nei primi episodi. Una scelta che inevitabilmente ritarda la trasmissione di contenuti originali in Demon Slayer 2, con i primi mesi dedicati al rifacimento del film. Il primo episodio sbarcato su Crunchyroll è stato un filler, dopodiché Ufotable ha proceduto a riportare fedelmente gli avvenimenti narrati nel film. Quanto durerà tutto ciò?

Nelle vecchie dichiarazioni è già possibile trovare la risposta: in totale, il Treno Mugen in Demon Slayer 2 durerà 7 episodi. I quattro episodi rimanenti verranno tutti trasmessi a novembre, ogni domenica, concludendo questa saga il 28 novembre 2021. Di conseguenza, la saga del Quartiere a Luci Rosse che tutti attendono con ansia verrà presentata al pubblico in TV e sui portali di streaming dal 5 dicembre 2021.

Questa potrebbe essere anche l'ultima saga di questa stagione considerati i rumor che vogliono un Demon Slayer 2 più corto del previsto.