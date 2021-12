Demon Slayer 2, Quali saranno i risultato dell'allenamento di Tanjiro e compagni?

Nell'ultimo episodio di Demon Slayer 2 abbiamo assistito alla fine dell'arco narrativo del Treno Mugen, per poi avere un assaggio del nuovo arco relativo al Distretto a Luci Rosse. Demon Slayer 2x08 chiude dunque la serie di eventi che hanno coinvolto Kyojuro Rengoku, fino alla sua morte nello scontro con il demone Akaza.

Dopo la morte del Pilastro delle Fiamme, Tanjiro si reca a casa della famiglia Rengoku, dove lo attendono il signor Shinjuro e il piccolo Senjuro. Qui il protagonista, dopo un breve scontro con il padre di Kyojuro, riesce a ottenere nuove informazioni sulla Respirazione del Sole, la più antica tra quelle conosciute. Tanjiro fa quindi ritorno alla villa delle farfalle per cominciare un nuovo allenamento.

Finalmente consci della forza di demoni come Akaza, Tanjiro e i suoi amici Inosuke e Zenitsu si sono ripromessi di allenarsi duramente, al fine di poter fronteggiare da soli anche i nemici più potenti. Dopo quattro mesi di allenamento alla villa delle farfalle, i tre fanno la conoscenza di Tengen Uzui, Pilastro del Suono, che li porterà con sé nel Quartiere a Luci Rosse.

Non abbiamo ancora potuto ammirare gli effetti dell'allenamento sui tre giovani ammazzademoni, ma potremo sicuramente apprezzarli nei prossimi episodi di Demon Slayer 2. Sarà quindi interessante scoprire se Tanjiro, Inosuke e Zenitsu saranno capaci di sconfiggere anche demoni di livello maggiore rispetto a quelli incontrati finora, senza l'aiuto di nessuno.

L'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse svelerà gli effettivi miglioramenti di Tanjiro e dei suoi compagni, nonostante non abbia esordito nel migliore dei modi. Infatti, non sono mancate le critiche al nuovo arco narrativo di Demon Slayer 2, per delle presunte molestie del pilastro Tengen Uzui.