Demon Slayer 2 è il terzo show più visto in Giappone

La seconda stagione di Demon Slayer sta regalando ai fan moltissime soddisfazioni. Le animazioni dello studio Ufotable stanno rendendo giustizia all'opera dei record di Koyoharu Gotouge, con la storia che è arrivata all'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. In Demon Slayer 2x15 la spettacolarità ha toccato il suo apice, con uno scontro epico.

Nonostante i tanti elogi, Demon Slayer 2 ha ricevuto anche diverse critiche, dovute soprattutto ad alcune scene dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. Ad esempio, il seno di Nezuko negli ultimi episodi di Demon Slayer 2 si è gonfiato quando ha cambiato forma, facendo sì che studio Ufotable divenisse besaglio di molte polemiche.

Nonostante ciò, la serie prosegue per la sua strada: Demon Slayer 2 è infatti il terzo show più visto in Giappone. Come possiamo leggere nel Reddit di no_longer_huhmann, l'ultimo episodio della serie ha avuto uno share del 19.9%, incrementato dell'1.4% rispetto alla puntata precedente. Questo significa che circa 16 milioni di giapponesi hanno visto Demon Slayer 2x15, portando l'anime al terzo posto per visualizzazioni nel proprio paese.

Un grandissimo traguardo per l'anime tratto dall'omonimo manga che, a suo tempo, polverizzò ogni record di vendite. La fama di Demon Slayer sta ora continuando ad aumentare, e fino alla fine della seconda stagione i dati di share potranno solo che migliorare.