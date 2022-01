Demon Slayer 2, un sito giapponese interviene a difesa della sessualizzazione di Nezuko

Il sito giapponese Myjitsu ha pubblicato un articolo a commento della recente controversia generata dall'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, fuori dal Giappone, dove gli utenti si sono lamentati della "sessualizzazione di Nezuko Kamado" e hanno sottolineato che "è una minorenne".

Secondo l'articolo sembra che i fan degli anime occidentali siano 'incapaci di separare la realtà dalla finzione': "Nel sesto episodio dell'anime Demon Slayer: Entarteinment District Arc (Fuji Television Network), andato in onda il 9 gennaio, l'eroina Nezuko Kamado è apparsa nella sua 'forma adulta'. Questa scena sembra essere stata controversa oltreoceano.

"Questo sesto episodio inizia con un combattimento tra la Sesta Luna Crescente Daki e Tanjiro Kamado, il protagonista. Tanjiro ha problemi a tenersi in piedi dopo l'uso della Respirazione del Sole, ma prima di essere colpito viene salvato da Nezuko, che inizia una lotta a senso unico contro la Luna Crescente dopo che Nezuko aumenta la sua forza e, di conseguenza, le dimensioni del suo corpo."

"I fan giapponesi hanno celebrato Nezuko che finalmente ha un ruolo attivo nel combattimento, ma l'aria oltreoceano è diversa, e sembra che una parte di pubblico abbia iniziato a criticare l'anime. La ragione è che quando Nezuko ha aumentato le dimensioni del suo corpo, non è stata in grado di fare lo stesso con i suoi vestiti, così che il suo kimono è diventato troppo piccolo e ha fatto emergere tutto il suo fascino femminile. Gli stranieri sembrano anche eccessivamente preoccupati per il fatto che la sua età è di 14 anni".

Il sito poi riporta alcuni commenti degli spettatori occidentali, insieme ad altri che sono contro la polemica sulla sessualizzazione di Nezuko che ha sviluppato un nuovo potere nell'ultimo episodio di Demon Slayer 2.

"[...] Scrivono altri commenti contro la polemica, ma che non si distinguono di fronte al 'potere' dato ai primi tra il pubblico straniero. Questa scena di Nezuko Kamado sembra aver generato problemi all'estero. In Giappone prevaleva l'opinione che Nezuko fosse grandiosa per aver finalmente partecipato al combattimento.

"Si potrebbe dire che i fan giapponesi sono in grado di separare i fatti dalla finzione, a differenza degli stranieri. Tuttavia, abbiamo anche qui delle femministe che sono spesso attive su Twitter e cercano di generare polemiche con gli anime, anche se fortunatamente sono sottorappresentate in Giappone", ha dichiarato una fonte.

Concludiamo, ricordandovi che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll ogni domenica.