Demon Slayer 2: la nuova stagione arriva su Crunchyroll con sottotitoli in italiano

Il conto alla rovescia per il debutto di Demon Slayer 2, l'attesissimo sequel della serie che ha conquistato il web ormai 2 anni fa. Da allora ufotable non è rimasta con le mani in tasca e ha curato l'adattamento di un primo seguito, la Saga del Treno Fantasma, nel formato del grande schermo.

La serie di Demon Slayer sarà divisa in due parti: una prima che ripercorrerà nuovamente gli eventi del film e un'altra che, invece, proseguirà nella trasposizione della trama con l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse. Com'era prevedibile, inoltre, la seconda stagione è stata recentemente annunciata anche nel nostro Paese grazie a Crunchyroll.

Tramite un comunicato e un articolo dedicato diramato sui propri canali, il colosso dedito allo streaming on-demand di anime ha annunciato l'acquisizione dei diritti per il simulcast con sottotitoli in italiano di Demon Slayer 2 che inizierà il prossimo 10 ottobre. Il secondo arco è invece previsto al debutto solo qualche mese più tardi, a partire dal 5 dicembre 2021.

A tal proposito, non è nemmeno da escludere la possibilità che la stagione 2 possa persino adattare la saga subito successiva a quella del Quartiere a Luci Rosse. E voi, invece, vi aspettavate l'annuncio di Crunchyroll? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.