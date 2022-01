Demon Slayer 2 svela uno sconvolgente segreto sulla cicatrice di Tanjiro

Demon Slayer 2 ha svelato una nuova e sorprendente informazione sull'ormai famosa cicatrice sulla fronte di Tanjiro Kamado. I fan hanno visto Tanjiro affrontare tante battaglie nel corso dell'anime fino ad ora. Ma mai abbiamo visto cosa lo ha portato a formarsi l'ormai famosa cicatrice sulla fronte.

Sembra proprio che quest'ultima sia un marchio che nasconde un significato più grande di quanto potessimo immaginare che potrebbe legarlo ancora una volta alla famosa Respirazione del Sole introdotta in Demon Slayer 2x08. Quando Tanjiro ha iniziato a conoscere meglio l'Hinokami Kagura dalla famiglia di Kyojuro Rengoku con l'inizio dell'Entertainment District Arc, Tanjiro ha scoperto che c'era in realtà uno stile di respirazione segreto (noto come "Respirazione del Sole") che è effettivamente legato al passato della sua famiglia.

C'era già una connessione degna di nota tra Tanjiro e la tecnica in questione, sempre in Demon Slayer 2x08 abbiamo scoperto l'importanza degli orecchini che Tanjiro ha sempre indossato durante la serie. Tuttavia, l'ultimo episodio dell'anime scava ancora più a fondo in questo mistero. Gli individui con una voglia sulla fronte come quella di Tanjiro sono in realtà geneticamente legati alle tecniche della Respirazione del Sole.

L'episodio 6 di Demon Slayer: Entertainment District Arc vede il padre di Kyojuro scrivere una lettera a Tanjiro mentre riflette sul loro primo incontro avvenuto dopo la fine dell'arco narrativo del Mugen Train. Afferma che Tanjiro ha accesso a un grande potere, poiché gli individui con segni come quelli di Tanjiro sono scelti dallo stile della Respirazione del Sole.

Tanjiro non ne è però affatto convinto perché lui sa benissimo di non essere nato con il marchio in fronte, ma lo ha in realtà ottenuto a causa di un incidente domestico che gli ha provocato danni da ustione qualche anno prima. È questa la ragione per cui Tanjiro crede che non sarà in grado di attingere al pieno potere dell'Hinokami Kagura e della Respirazione del Sole perché non è esattamente un "prescelto", ma questo apre alcune domande sul suo potenziale.

Se questo potere è già nella sua famiglia, c'è una possibilità che Tanjiro possa accedervi. Soprattutto vedendo il livello di potenza a cui è arrivato in Demon Slayer 2x13 utilizzando queste tecniche nell'ultimo episodio. Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere se Tanjiro è veramente destinato al potere della Respirazione del Sole?

Vi state chiedendo come riuscirà a sopravvivere a questo scontro con Daki? Cosa sperate di vedere prima della fine della nuova stagione? Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll. Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.