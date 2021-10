Demon Slayer 2: Tanjiro compie una brutale scelta per sopravvivere

Una particolare situazione, creata dal demone del Treno Mugen, costringe Tanjiro a compiere una scelta brutale che è anche il cliffhanger dell'ultimo terzo episodio di Demon Slayer 2.

Il terzo episodio della seconda stagione di Demon Slayer ha ormai portato a bordo del Treno Mugen, Tanjiro, Rengoku e gli altri protagonisti. Questi si sono purtroppo ritrovati subito all'interno della trappola di Enmu (il terrore del demone si è mostrato nel primo episodio di Demon Slayer 2) che li ha visti tutti addormentarsi e sognare alla fine del secondo episodio della seconda stagione di Demon Slayer.

Abbiamo poi scoperto che è proprio la natura di questi sogni ad essere la trappola di Enmu. Infatti, questi cambiano a seconda della persona per risultare il più piacevoli possibile. Ad esempio, Tanjiro in Demon Slayer 2x03 sogna la famiglia, persa nel primissimo episodio della serie anime.

E' questo ciò che rende l'ultimo episodio ancora più straziante perché, non solo costringe Tanjiro a separarsi da questi felici ricordi e dai suoi cari con una scelta consapevole, ma per farlo prende una decisione che definire brutale è riduttivo.

Tanjiro è profondamente addormentato e non ha idea di come risvegliarsi dal suo sonno nonostante sia ben cosciente di essere bloccato all'interno. L'intuizione che gli arriva alla fine dell'episodio, grazie all'apparizione del padre all'interno del sogno, è quella di togliersi la vita. Ma è naturale che una scelta così importante non può essere presa in considerazione così facilmente.

In questo terzo episodio di Demon Slayer, il tutto è ancora più doloroso a causa delle scene di addio con la sua famiglia. Il più piccolo dei fratelli prova ad inseguirlo, piangendo e inciampando. Come se non bastasse, il giovane Tanjiro incontra anche Nezuko, completamente ancora umana.

L'ammazza demoni si vede costretto a lasciare di nuovo la famiglia tanto cara e a rinunciare definitivamente a questo piccolo scorcio di ritrovata serenità. Negli ultimi istanti dell'episodio, Tanjiro alza la spada al collo e con l'altra mano preme per affondarla nella carne.

Tutto quello che vediamo in seguito è il sangue che copre la neve, ma non c'è modo di sapere se questo estremo gesto avrà effetto anche sul corpo del Tanjiro addormentato. Vi ricordiamo che il quarto episodio di Demon Slayer 2 è stato posticipato di una settimana.